حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدمياط الجديدة

شنّ جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة ووحدة المرور بالمدينة.

وأكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تنظيم عدة حملات ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، موضحا أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين و ضبط وإزالة و رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيهات على المسطحات الخضراء، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من أفران شى الذرة و فاترينات بيع السلع وعربات الأطعمة والمشروبات، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، إستمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة في كافة أحياء المدينة، للقضاء على الإشغالات والمخالفات والظواهر غير الحضارية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة .

وفي سياق آخر، شن فريق الرقابة على الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية في دمياط، بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، حملة تفتيشية مكبرة، اليوم، على المنشآت الغذائية.

وتفقد الفريق 42 منشآة بمركز دمياط من بينها 30 منشآة تدار دون تراخيص، وجرى إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا، كما تم سحب 162عينة من السلع الغذائية المعروضة للفحص بالمعامل وتحرير 37 محضرا «جنحة صحية»، لعدم توفر اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية .

إعدام 350 كيلو أغذية و ضبط501 علبة لبن منتهى الصلاحية وأسفرت الحملة عن إعدام 350 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغيرصالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 501 علبة لبن منتهية الصلاحية و27 «برطمان مربى»، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.