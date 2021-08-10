وكيل زراعة دمياط يشارك في الإجتماع التنسيقي لمشروع التحول للري الحديث

شارك المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، في الاجتماع التنسيقي لمناقشة الأعمال الجارية بالمشروع القومي للتحول للري الحديث، اليوم، حيث تم مناقشة تطبيق القرار الوزاري المشترك 161 لسنة 2021 بشأن تأهيل المساقي الخصوصية واتباع نظم الري الحديث وأهم الآليات والاستعدادات لتطبيقه .

حضر الاجتماع المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار وزير الموارد المائية والري، والمهندس مؤمن الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الري والمهندس نادي سمير، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط وبورسعيد، وقيادات الوزارة وممثلي البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي وقيادات العمل بقطاعي الزراعة والري

وناقش الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بالتحول لنظم الري الحديث في ظل التنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والري مما نتج عنه إقبال ملحوظ لاستخدام نظم الري الحديث حيث وصلت المساحات التي تم تطوير نظم الري بها في المحجافظة إلى 6001 فدان بأعداد تجاوزت 3556 مزارع ومن المتوقع زيادة كبيرة في تلك المساحات في ظل الدعم المقدم من الدولة .

كما قام وكيل وزارة الزراعة بدمياط بتفقد زراعات القطن بنواحي المحافظة حيث تلاحظ تفتيح نوارات القطن بنسبة تتعدى الـ 5٪ وأكد اهتمامه البالغ بمحصول القطن كأحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تتميز محافظة دمياط بزراعته خاصة الصنف جيزة 92 فائق الطول والنعومة.

و تفقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، صوب الخضار التابعة لاتحاد المجالس الزراعية والمقامة بديوان المديرية بعد أن تم تجهيزها للزراعة، وأشار وكيل الوزارة إلى اهتمام المديرية بتطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات التابعة للمديرية وتكثيف انتاجها لتوفير منتجات مضمونة المصدر وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للمواطنين.