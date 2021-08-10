مدير «صحة دمياط» يتابع مخزون الأكسجين بمستشفيات العزل

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفيات الصدر والحميات، حيث عقد اجتماعا مع إدارة المستشفيات وذلك للاطمئنان على مخزون الأكسجين بالمستشفى وتنفيذ بروتوكول العلاج لجميع المرضى ومدى توافر المستلزمات والأدوية لمواجهة الجائحة التي تمر بها البلاد.

وتأكد وكيل الوزارة من تطبيق برنامج الزمالة، في إطار التوجيهات المستمرة لوزيرة الصحة والسكان ومحافظ دمياط بالمرور الدوريى على مستشفيات المحافظة.

في السياق ذاته، كثَّف وكيل وزارة الصحة بدمياط المرور على المستشفيات للتأكد من حسن سير العمل، حيث قامت لجنة من إدارة الطب العلاجى بالمديرية برئاسة الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجى، بالمرور على مستشفى الزرقا بدمياط وذلك للوقوف على أعمال التطوير بالمستشفى وسير العمل بأقسام الطوارئ والعناية والحضانة والكلى وبنك الدم.

وأنهت اللجنة مرورها بالمستشفى بعقد اجتماع بحضور مدير عام المستشفى ورؤساء الأقسام لمناقشة كل الأمور المتعلقة برفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وكانت قد نظّمت وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، بإشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة دكتورة سوزان الكيكي، دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الحالات الحرجة.

وشهدت الدورة، تدريب 15 طبيبًا وممرضة بمستشفى دمياط حرصًا من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة على التدريب المستمر للفرق بالمديرية والمستشفيات.

كما نظمت المديرية، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين والمشروطية الصحية بمنشآت الرعاية الأولية في الفترة بقاعة تدريب مستشفى حميات دمياط، واستهدف التدريب حضور منسقي البرامج الصحية والصيادلة والرائدات الريفية بوحدات ومراكز إدارتي دمياط وفارسكور.