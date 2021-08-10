الموافقة على إنشاء نادٍ لليونسكو بجامعة دمياط

وافقت لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، على إنشاء نادٍ لليونسكو بجامعة دمياط والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لدى الطلاب وتعزيز قيمة العمل الجماعي وممارسة الأنشطة الفكرية والثقافية والفنية داخل الجامعة.

وكان قد ورد للدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، ورئيس لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، خطاب أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو- ألكسو- إيسيسكو»، والمتضمن موافقة اللجنة على إنشاء نادي اليونسكو بجامعة دمياط.

ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الجامعة لتعزيز المشاركة الطلابية في شتى المجالات الثقافية والأدبية والفنية لتوظيف طاقاتهم البناءة في الأنشطة الإيجابية التي تعمل بشكل مباشر على بناء وتكوين شخصية الطالب الجامعي خلال مراحل الدراسة المختلفة ابتداءً من التحاقه بالجامعة وصولاً إلى تخرجه وما يمر به الطالب خلال هذه المرحلة من تجارب وأنشطة وأحداث مختلفة، وكذلك تعزيز مشاركة مختلف منسوبي الجامعة لممارسة الأنشطة المختلفة.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن خطة النادي للأنشطة المستقبلية المقرر عقدها وكيفية الاشتراك بتلك الأنشطة، وذلك تمهيدا لوضع نادي اليونسكو بجامعة دمياط على القائمة الدولية لنوادي اليونسكو.

تغيير وتطوير لوائح كليات الجامعة لنظام الساعات المعتمدة

وفي سياق آخر، أعلن رئيس جامعة دمياط شئون التعليم والطلاب، البدء في تغيير وتطوير لوائح الكليات لنظام الساعات المعتمدة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل، للتعريف بنظام الساعات المعتمدة، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارات شئون التعليم والطلاب.