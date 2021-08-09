الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد.. 1750 وظيفة

بعد إعلان الهيئة القومية للسكة الحديد بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بوظائف السكة الحديد 2021، والتي بدأت اليوم الاثنين 9 أغسطس، ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين عن تفاصيل وظائف السكة الحديد، والتي تنتهي في 8 سبتمبر المقبل، وتبلغ عدد الوظائف المطلوبة 250 وظيفة، مهندس ثالث تخصصات «ميكانيكا - كهرباء - مدني»، و1500 فني تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، المستندات المطلوبة سواء للمهندسين أو الحاصلين على الدبلومات، كالآتي:

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف السكة الحديد 2021 للمهندسين

وبحسب بيان الهيئة يجب أن يرفق في ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة.

3. بطاقة الرقم القومي سارية.

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5. شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة (عام 2021).

6. كأرنية نقابة المهندسين حديث (عام 2021).

7. 4 صور شخصية 4× 6.

8. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

9. أصل الحوالة البريدية.

10. رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق «واتس آب».

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف السكة الحديد 2021 للمهندسين

ويجرى التقديم بموجب طلب مرفقًا به صور المستندات الآتية:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

3. بطاقة الرقم القومي سارية.

4. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5. 4 صور شخصية 4× 6.

6. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديد.

7. أصل الحوالة البريدية.

8. ملف ورق حجم كبير.

9. رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل على «واتس آب» إلزامي.