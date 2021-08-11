تخفيض درجات القبول بالثانوي العام في القليوبية.. 230 بدلا من 235 درجة

أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خفض درجات القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/2021 ليكون 230 درجة بدلًا من 235 درجة، استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب.

فتح فصول خدمات للثانوي العام بالقليوبية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جرى الموافقة على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوي بحد أدنى 190 درجة، لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الثانوية العامة، وسيتم اختيار المدارس المقرر أن تضم فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الإدارة التعليمية.

كثافة فصول الخدمات 40 طالبا

واشار إلى أن كثافة الفصول بالصف الأول الثانوي لن تقل عن 30 طالبا ولن تزيد عن 40 طالبا، ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقررة في المدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات طبقا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

النزول بتنسيق الثانوي العام استجابة لرغبة الأهالي

وأكد «محمود»، أن قرار النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة، للحفاظ علي المستوى العام لكثافة الفصول حتى لا تؤثر الكثافة على سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها، لافتا إلى جاهزية واستعداد المدارس للعام الدراسي الجديد.