فادي خفاجة عن الحالة الصحية لوالده: «اتحسن كتير وبدأ يستعيد قوته»

طمأن الفنان فادي خفاجة جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لوالده سيد خفاجة، قائلا فى تصريح مقتضب لـ«الوطن»: «بفضل الله ودعاوتكم، والدي تحسنت حالته الصحية بصورة كبيرة، وبدأ يستعيد قوته من جديد».

وكان الفنان فادي خفاجة نشر مؤخرا صورة لوالده سيد خفاجة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث ظهر والده جالسا على كرسي متحرك بسبب أزمة صحية مر بها مؤخرًا.

وكتب خفاجة كلمات مؤثرة لوالده: «الراجل ده أبويا، مجننني وتعبني نفسيا، ضيَّع عمره في تلات رجالة، جري يمين وشمال، عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش، ودلوقتي ساكت خالص، وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا.. اتكلم يا عم السيد.. اتكلم يا عرب.. أبوس جزمتك اتكلم».

وكان الفنان شادي خفاجة، ناشد المسؤولين «قبل شهور»، التدخل لإنقاذ والده قائلا عبر حسابه على «فيس بوك»: «أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني، إمبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله أبويا بيموت، رد عليا يقولي أعمله إيه، الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه أعمله إيه!؟، أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء».

وأكد: أن حالة والده الصحية تدهورت بسبب التلوث الذي تعرض له عقب خضوعه لعملية جراحية، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة، موجها الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد استجابته للاستغاثة وتدخله لنقل والده لمستشفى خاص لتلقي العلاج، قائلا: «الدكتور أشرف زكي الأب الروحي لكل الممثلين وأتوجه بالشكر له.. وكمان لمدير معهد ناصر ونائبه الذين كانوا في استقبالنا فور وصول والدي».