والد فادي خفاجة يتصدر الـ«تريند» بعد مرضه: «أرجوك اتكلم»

تصدر السيد خفاجة والد فادي خفاجة، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن تعرضه لأزمة صحية، فقد خلالها النطق، وذلك وسط مناشدات من قِبل أسرته ومُحبيه بالحديث معهم.

وحظى والد فادي خفاجة بدعوات ودعم كثيرة، بعدما كتب الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كل الي بتمناه من الدنيا.. أتكلم ياعم السيد.. أتكلم يا عرب.. أبوس جزمتك أتكلم».

وحرص عدد كبير من الجمهور، على إطلاق حملات دعاء لوالد فادي خفاجة، إذ قال أحد الأصدقاء عبر موقع «فيس بوك»، «ربنا يشفيك يارب ياعم سيد ويعافيك.. ادعولوا ربنا يشفية يارب.. بجد عم سيد ده أرجل وأطيب خلق الله.. والد أصدقائي فادي وشادي وهادي.. إن شاء الله يا عم سيد هتبقى زي الفل وأحسن من الأول أنت الخير والبركة».

فيما ناشدت «آية القاضي»، والد فادي خفاجة، قائلة: «يا أبويا يا حبيبي أوعى يكون اللي بيقوله ده صح وإنك تعبان.. أنت بتدلع علينا عشان تعرف غلاوتك عندنا.. أرجوك اتكلم وادعي لي زي ما كنت بتدعيلي.. ماحدش كان بيدعي لي غيرك.. أرجوك تقوم.. أومال مين اللي هيجوزني غيرك.. ادعوله والنبي كل الناس تدعي لأطيب قلب».

فيما أعربت إحدى المتابعات، عن حزنها الشديد، بسبب الآلام التي يعيش فيها رب الأسرة، حيث كتبت قائلة: «أشد وجع أن تستيقظ في يوم واحد تجد أعز الناس إليك أمامك لكن قد غاب صوته عنك ولا يمكنه حتى النطق باسمك أو تبادل النقاشات معك او حتى عتابك.. أبي كان صوته يدوي في أرجاء البيت لكنه اليوم لا يمكنه حتى نداء اسمي.. ربي يشفي أبي وجميع المرضى المسلمين».