استقر ار أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 761 جنيهًا

شهد سعر الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، استقرارًا سعريًا عقب عدة تراجعات متتالية على مدار الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب محليًا

وبلغت أسعار الذهب محليًّا 870 جنيها لعيار 24، كما سجّل عيار 21 نحو 761 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 652 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و88 جنيهًا.

سعر الأوقية :1.734.49 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عيار 24 عالميا نحو 55.75 دولار، وبلغ عيار 21 سعر 48.78 دولار، ووصل سعر عيار 18 سعر 41.81 دولار.

تحركات الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد تراجعات متتالية خلال الأسبوع الجاري مدعومة بالبيانات الإيجابية في قطاع التوظيف الأمريكي، خلال شهر يوليو الماضي، التي عززت من التفاؤل ودعمت قوة الدولار الأمريكي وهو ما انعكس سلبا على «سعر الذهب» بشكل قوي خلال التعاملات.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقاس به أداء العملة الأمريكية، ما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض، خلال تعاملات الأسبوع.

يأتي ذلك في ظل المخاوف حيال تفشي متحور دلتا الجديد داخل الولايات المتحدة والصين؛ بما قد يهدد تعافي النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا بالأسواق.

ومن بين أسعار المعادن الأخرى، ارتفعت عقود معدن الفضة خلال تعاملات أمس بنسبة 0.51% وسجلت نحو 23.387 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 2.01% وسجلت نحو 2654.50 دولار للأوقية.

تراجعات الذهب انعش الطلب على الشراء

وفي سياق متصل، قال واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» إن حركة البيع والشراء شهدت انتعاشة خلال الفترة الماضية، سبب التراجعات المتتالية للذهب؛ ما زاد من عملية الشراء وخاصة عياري «18 و21».