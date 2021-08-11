سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11-8-2021.. استقرار بعد هبوط

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 11 أغسطس، بعدما شهدت الأسعار في ختام تداولات أمس الأول الاثنين، هبوطًا ملحوظًا بقيمة تراوحت بين 15 و17 جنيهًا دفعة واحدة، لتصبح حصيلة التراجعات خلال 5 أيام 33 جنيهًا، وبذلك يستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر عند سعر 761 جنيهًا بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 867 و870 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 759 و761 جنيها، بعدما سجل صباح أمس، 774 و778 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 651 و652 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6072 و6088 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وتراجعت أسعار الذهب في أسواق المال بشكل طفيف حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس، نحو 873.48 جنيه، و55.64 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 764.31 جنيه، و48.68 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 655.12 جنيه، و41.73 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

ولا يوجد حتى الآن أي مبرر لارتفاع أو انخفاض الذهب في أسواق المال، بحسب وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة، والذي ذكر أن أسعار الذهب في البورصات العالمية أصبحت مثل الطقس.