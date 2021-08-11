«العارف» يتصدر قائمة إيرادات الأفلام في دور العرض بـ47 مليون جنيه

حقق فيلم «العارف» للفنان أحمد عز، منذ طرحه فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائى، إيرادات بلغت نحو 47 مليون جنيه، ليتصدر بذلك قائمة إيرادات الأفلام المعروضة، حيث تدور أحداث فيلم «العارف»، حول الحرب الجديدة التي تسود العالم من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، وارتكاب جرائم عن طريق شبكة الإنترنت؛ إذ يعيش «يونس»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويتورط في سرقة أحد البنوك بشكل إلكتروني، ويقع في أزمة مع إحدى العصابات الخطيرة، ويدخل في صراع معها، حيث تسعى لاستهدافه من خلال «راضي»، الذي يظهر بدوره الفنان أحمد فهمي.

فيلم «العارف»، يجمع للمرة الأولى بين النجمين أحمد عز وأحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم «مش أنا» لتامر حسني

وحقق فيلم «مش أنا» مايقرب من 42 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو من بطولة تامر حسني، ويضم في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين منهم: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقى.

فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين»

وتضم الأفلام المعروضة في السينما حاليًا: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي الذي حقق ما يقرب من 35 مليون و 925 ألف جنيه .

وتدور أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» في إطار دراما اجتماعية وفانتازيا كوميدية عن الأزمات التي تحدث بسبب الزواج والطلاق، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» مايقرب من 19 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض، وهو من بطولة رامز جلال.