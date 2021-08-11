24 مليون جنيه لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإمداده بـ 11 سيارة لنقل وسحب المياه على أعلى مستوى، ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة، بتكلفة تتعدى 24 مليون جنيه.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جرى إمداد الشركة بسيارة مجهزة لمواجهة السيول بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتعمل بطاقة 2000 متر مكعب في الساعة، ولديها القدرة على رفع المياه لمسافة تصل إلي حوالي 500 متر.

وأضاف المحافظ أنه جرى أيضًا إمداد الشركة بعدد 5 سيارات «فنطاس»، لنقل المياه، وتصل سعة كل سيارة 10 أمتار مكعبة، بهدف خدمة الأكمنة الأمنية التي توجد على الطريق الدولي الجديد، بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى مدينة شرم الشيخ.

وتابع: «جرى إمداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بعدد 5 سيارات فنطاس، لخدمة التجمعات البدوية، وتصل سعة كل سيارة إلى 10 أمتار مكعبة، بتكلفة إجمالية تتخطى 14 مليون جنيه».

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، لجهودها في مجابهة السيول، ودعم مواطني التجمعات البدوية على أرض المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللوجيستية لمجابهة السيول من خلال شراء المعدات والسيارات اللازمة، بالإضافة لاتخاذ كافة التدابير ورفع كفاءة المعدات والسيارات استعدادًا لموسم السيول المقبل، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.