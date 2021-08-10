محافظ جنوب سيناء: افتتاح 5 مشروعات تنموية بمدينة الطور في ذكرى أكتوبر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري افتتاح 5 مشروعات تنموية وخدمية بمدينة طور سيناء خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، لافتًا إلى أن المشروعات تتضمن افتتاح 120 بيتًا بدويًا بقرية الجبيل، وتطوير الطريق المؤدية لها، والوحدة الصحية بالإسكان البدوي.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، والمهندس حازم يوسف، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن إجمالي تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الطور بلغ 300 مليون جنيه، مشددًا علي سرعة الانتهاء من هذه المشروعات تمهيدًا لافتتاحها.

من جانبه، قال المهندس حازم يوسف، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، إن الطريق الرابط بين قرية الجبيل والإسكان البدوي الجديد، يبلغ طوله ١٥٠٠ متر، بعرض 20 مترًا، ويتضمن حارتين للسيارات، وممشى، تبلغ تكلفة تطويره 20 مليون جنيه.

وأوضح رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أنه جرى إنشاء محطة صرف صحي متكاملة بقرية الجبيل، بتكلفة 22 مليون جنيه، وتتضمن بيارة رئيسية، ومبنى تغذية، ولوحات للكهرباء، ومبنى المحولات، وحجرة المحولات الاحتياطية، وخزانات الوقود، وغرفة الحارس، والسور، و4 طلمبات رئيسية، وواحدة احتياطية.

وأشار إلى أن الإسكان البدوي الجديد عبارة عن 120 وحدة، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري تسليمه للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات.

وعلى هامش جولة المحافظ بمدينة طور سيناء، تفقد مقصد العائلة، وممشى أهل مصر، والعمل الجاري لطريق طريق حمام موسي.