طلاب الثانوية العامة يواصلون أداء اختبارات القدرات فى 4 كليات بأسيوط

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء إختبارات القدرات فى 4 كليات بجامعة أسيوط وهى «الفنون الجميلة بقسمى العمارة والفنون والتربية النوعية بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقة والتربية الرياضية وكلية التمريض».

وفى كلية التربية الرياضية أوضح الدكتور جمال محمد على عميد الكلية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبار منذ بدء الاختبارات 270 طالبا، بينما تبدأ اليوم 500 طالبة آداء الاختبارات التي تبدأ بالتسجيل الالكترونى ثم يقوم الطالب بتقديم وصل التسجيل وسداد الرسوم فى الكلية يعقبها فى اليوم التالى آداء الاختبارات والتى تستغرق يومين لكل طالب ويتضمن اليوم الأول الكشف الطبى وقياس الطول والوزن والقوام أما اليوم الثانى فيتضمن اختبارات المهارة البدنية والذى يتضمن 4 اختبارات بالإضافة إلى اختبارات المهارات الشخصية .

وأشار الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، إلى أن الاختبارات تجرى بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية، لافتا إلى أن قسم التربية الفنية استقبل أمس 57 طالبا وطالبة قاموا بتأدية الاختبارات المتضمنة التعبير الفنى «الرسم»، والتصميم الزخرفى، مؤكدا أن شرط النجاح في الاختبار هو حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات المتضمنة الرسم والتصميم الزخرفى .

وأضاف أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات قدرات التربية الموسيقية بلغ 53 طالبا وطالبة أدوا الاختبار في الغناء الحر، والجانب اللحني، والجانب الإيقاعى وشرط النجاح هو حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات .

وفى كلية الفنون الجميلة، اوضح الدكتور محمد محمد عبدالحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة من كافة محافظة الصعيد لأداء اختبار العمارة، ومن محافظات أسيوط والوادى الجديد وسوهاج لامتحان الفنون ، وذلك حتى يوم الخميس الموفق 19 من أغسطس، وأضاف أن اجمالي عدد الطلاب المؤدين لاختبار «العمارة»، 100 طالب وطالبة، و«الفنون»، 200 طالب وطالبة.

ومن جانبه، تفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال سير إختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والفنون الجميلة والتربية النوعية للتأكد من انتظام لإجراءات الاختبارات واتخاذ كافة السبل للتيسير على الطلاب وتواجد عمداء الكليات ووكلائها المتختصين على رأس فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس للإجابة على استفسارات الطلاب وإرشادهم.