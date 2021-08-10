محافظ الإسكندرية: نجهز شاطئين بالأنفوشي والعجمي مجانا الموسم المقبل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنَّه جرى تخصيص مجاني للمصريين في محافظة الإسكندرية، في ظل الأسعار المرتفعة جدًا طوال السنوات الماضية، موضحًا: «الشاطئ ضخم تدخله الأسر مجانًا من خلال بطاقة الرقم القومي، وسيحتوي على التجهيزات الكاملة من شماسي وكراسي وغرف خلع ملابس دون وجود باعة جائلين أو إكرامية أو بقشيش»، لافتًا إلى أنَّ الموسم المقبل سيشهد شاطئا مجانيًا في منطقة الأنفوشي وشاطئ في العجمي والهانوفيل.

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أنَّ هذا الشاطئ موجود في منطقة المندربة وهو عبارة عن شاطئين جرى دمجهما بطول 235 مترًا على الكورنيش، لافتًا إلى أنَّ الأقزام وذوي الهمم يعانون من مشكلات فيما يتعلق بارتياد البحر، وهو ما جعل المحافظة تخصص لهم جزءً من شاطئ بالمجان.

وتابع محافظ الإسكندرية: «هذا الجزء من الشاطئ يحتوي على مدرج من رمل مخصصة لذوي الهمم وأي إعاقات أخرى، وأنشأنا صندوقا حديديا داخل المياه حتى المصيف لذوي الهمم، كما جرى اختراع عوامة يرتديها ذوي الهمم لتأمينهم ضد الغرق، ويأتينا أطفال من أنحاء الجمهورية كافة لارتياد شاطئ ذوي الهمم».

وأردف محافظ الإسكندرية، ان المحافظة بها 7 شواطئ سعر تذكرتها 5 جنيهات فقط للفرد، وكلها تحتوي على غرف خلع ملابس عالية المستوى مع تجنب وجود الباعة الجائلين.

وحول تغير لون المياه إلى الأخضر في أحد الشواطئ، أوضح «الشريف»: «في هذا الوقت من كل عام تحدث تغيرات مناخية، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد المصطافين بشكل لم يحدث منذ 15 عامًا، وزاد عدد رحلات اليوم الواحد، وأقول إنَّ ما حدث في مياه البحر لا علاقة له بالصرف الصحي، لكن التغيرات المناخية هي التي تسببت في تغيير اللون، بعدها يعود البحر إلى لونه الطبيعي بعد يومين أو 3 أيام دون أن تتدخل المحافظة».