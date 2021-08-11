وظائف شاغرة بجهاز تنمية 6 أكتوبر.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن وظائف شاغرة في عدد من المجالات المختلفة، وشملت تلك الوظائف 10 مهندسين و5 من الحاصلين على المؤهلات العليا في تخصصات مختلفة، و8 محاسبين و6 مؤهلات متوسطة للعمل بجهاز المدينة، لمدة عام واحد قابل للتجديد، على أن يبدأ التقديم للوظائف 15 أغسطس، ويستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

وترصد «الوطن»، تفاصيل التقدم للوظائف والشروط والمستندات المطلوبة، وفق الصفحة الرسمية لجهاز مدينة 6 أكتوبر على موقع «فيس بوك»، على النحو التالي:

الشروط المطلوبة لوظائف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الوظيفة المتقدم لها.

- أن يكون حاصلًا على تقدير عام جيد عند التخرج.

- أن يكون محل إقامة المتقدم للوظائف في نطاق «6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة».

- أن يكون تاريخ إصدار بطاقة الرقم القومي لا يقل عن عام سابق.

- شراء استمارة التقدم للوظائف.

- يتم اختبار المتقدمين للوظائف إلكترونيًا، ثم بعد ذلك يتحدد موعد المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

- صورة من شهادة الميلاد، مع الاطلاع على الأصل عند التقديم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل عند التقديم.

- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وأشار الجهاز إلى أن شراء الاستمارة وتقديم طلبات التوظيف بمقر مجلس الأمناء الموجود في محور 26 يوليو، في مدخل الحي المتميز.