الحكومة تنفي صحة المنشورات المتداولة بشأن نتيجة الثانوية 2021

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وكل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس الحالي، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، أضاف المركز أنّ عملية التصحيح تتم مركزيا وبشكل إلكتروني وليس عن طريق «كنترولات ولجان تصحيح» مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري، لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).