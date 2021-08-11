مصدر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في يد الوزير

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، الجدل الدائر حول نتيجة الثانوية العامة 2021، والموقف النهائي من إنجازها قبيل الموعد الذي حدده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإعلانها، حيث قال إنها ستكون بين 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة للسنة الحالية، تم إنجازها بشكل دقيق وبدون هفوة واحدة يمكن أن تتسبب في غضب أو تذمر الطلاب وأولياء الأمور، وسوف تظهر بصورة مشرفة تستدعي من المعترضين على التصحيح الإلكتروني إعادة حساباتهم مرة أخرى بشأن الاعتراض، مؤكدا أنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون مرضية للغاية للطلاب الذين اجتهدوا بالفعل وذاكروا وفهموا مخرجات التعلم وفق الرؤية التي حددتها وطبقتها وزارة التربية والتعليم في طبيعة الأسئلة الجديدة، أما الطلاب الذين ركزوا جهودهم على الجدل بين التابلت والبابل شيت والبوكليت، وتركوا الهدف الأهم، سوف يواجهون معضلة.

ولفت المصدر إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2021، أصبحت جاهزة بالفعل، وإذا أراد الوزير إعلانها في أقرب وقت ممكن، يمكنه ذلك، حيث تم الانتهاء من أغلب التفاصيل المرتبطة بها، ورصد الدرجات في كل مادة على حدة، ومراجعتها بشكل دقيق، لعدم وجود ثغرات في التجميع وتدوين مجموع الطالب الخاص به في كل المواد.

وأشار المصدر إلى أن التصحيح الإلكتروني ساعد الوزارة في إنجاز المهمة على أكمل وجه، وكانت الأمور سهلة وبسيطة وغير معقدة، ونسبة الأخطاء تكاد تكون منعدمة، وهو ما يفترض أن يطمئن الطلاب وأولياء الأمور بأنه تم تطبيق العدالة الكاملة بين الطلاب في عمليات التصحيح والرصد وتسكين الدرجات لكل طالب بدون نسيان درجة أو خطأ في التجميع أو سقوط حق أي طالب في اختيار إجابة صحيحة، وتصحيحها بشكل خاطئ، مشددا على أن كل ذلك لم يحدث، وحصل كل طالب على حقه كاملا.