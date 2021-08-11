ماذا يجب على أولياء الأمور فعله قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021؟

قال الخبير التربوي الدكتور محمد أنور، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 يتعلق بها الكثير من المفاهيم التي يجب على أولياء الأمور إدراكها، أبرزها أنه مهما كانت نتيجة الثانوية العامة فهي نهاية مرحلة من تعليم الطلاب وليست كل المراحل، وبعدها تبدأ مرحلة جديدة في مكان جديد سواء كان كلية أو معهد.

وأضاف «أنور» في تصريحات لـ«الوطن»: «قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يجب عدم النظر للمجموع الكلي بل العمل على الاستفادة منه في الالتحاق بكلية ومساعدة الطلاب على النجاح والتميز فيها للتأهيل لسوق العمل»، مؤكداً على ضرورة عدم النظر إلى كليات للحصول منها فقط على ألقاب.

يجب مساندة الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وحث الخبير التربوي، أولياء الأمور على ضرورة تشجيع الطلاب قبل وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على التفكير في كلية تناسب القدرات والمهارات، حتى لا يكون الاختيار فقط مبني على المجموع فسوق العمل يحتاج مهن كثيرة مختلفة: «اتركوا أبناءكم يعيشوا حياتهم وبتوجيه بسيط منكم علم ابنك بحاضرة ولا تعلم ابنك بماضيك».

من جانبه أكد الدكتور مجدي حمزة، خبير تربوي، أنه يجب على أولياء الأمور ضرورة توجيه أبنائهم لممارسة الرياضية والاهتمام بالأنشطة الترفيهية قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حتى يتمكنوا من تفريغ طاقتهم في هذ الأنشطة والاستفادة منها في التأهيل لكليات مختلفة.

وأضاف «حمزة»، أن الثانوية العامة 2021 ليست هي النهاية وهو ما يجب على أولياء الأمور ترسيخه في أذهان أبنائهم، مؤكداً أنه يجب ترك قرار اختيار الكلية للطالب وعدم التدخل في ذلك بشكل كبير بل التدخل فقط لمجرد النصح والإرشاد.

«صابر»: قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يوجد كليات قمة وغير قمة

وفي سياق متصل، قال الدكتور كريم صابر، مدرس الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، إنه يجب على أولياء الأمور فهم أن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف ويجب عليهم منح الطلاب فرصة تحديد مستقبلهم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكداً: «ليس هناك ما يسمى بكليات قمة أو غير قمة فمن يخلق القمة هو الشخص نفسه بمجهوده وطموحه وحلمه».

وأضاف «صابر»، أن سوق تغير وأصبح هناك حالة تشبع في الكثير من المجالات، ولابد من التفكير خارج الصندوق واختيار التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.