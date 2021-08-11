«التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة في 3 محافظات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديريات التربية والتعليم بمحافظات القليوبية وشمال سيناء وكفر الشيخ، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها للعديد من الوظائف والتي يصل عددها لأكثر من 2000 وظيفة في العديد من التخصصات، وتستعرص «الوطن» تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظائف بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

يشترط في المتقدمين اجتياز المقابلات المقررة طبقًا لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والمعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلًا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

ويكون آخر موعد للتقدم للوظائف يوم 21 أغسطس الحالي.

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

وظائف أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

يشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصل على مؤهل عالِ تربوي مناسب أو على مؤهل عالِ مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي.

وأشارت بوابة الوظائف إلى أنّ آخر موعد للتقدم للوظائف يوم 18 أغسطس الحالي.

وظائف مديرية التربية والتعليم بأسيوط

1. مدير عام إدارة أسيوط التعليمية بالمستوى الوظيفي:

- يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتخطيط والتوجيه والمتابعة على النشاط التعليمي بالإدارة التي يعمل بها.

- يشترط المعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلًا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام في المستوى الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

2. مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمستوى الوظيفي:

- يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمديرية وإعداد مشروعات قواعد القبول بالمراحل.

- يشترط الحصول على مؤهل تربوي عالِ مناسب.

- يشترط المعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلًا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل.

3. مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بالمستوى الوظيفي:

ـ يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على حسن توزيع هيئات التدريس والتوجيه الفني على الإدارات التعليمية وتنظيم أعمال الامتحانات.

- يشترط الحصول على مؤهل تربوي عالِ أو مؤهل عالِ مناسب.

4. مدير عام إدارة ديروط التعليمية بالمستوى الوظيفي:

ـ يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتخطيط والتوجيه والمتابعة على النشاط التعليمي بالإدارة التي يعمل بها.

- يشترط الحصول على مؤهل تربوي عالِ أو مؤهل عالِ مناسب.

علمًا بأنّ آخر موعد للتقدم لهذه الوظائف في 30 أغسطس الحالي.

المستندات المطلوبة للتقديم «معتمدة ومختومة»:

1. بيان حالة وظيفية.

2. بيان بالإنجازات.

3. بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار السيدة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

4. تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز.

5. الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة.

6. شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت.

7. خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية.

8. عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6).