نجاة الصغيرة.. بدأت مشوارها الفني في عمر 6 سنوات بـ«علبة شيكولاتة»

لقّبها الجمهور بـ«صوت الحب»، ووصف أغنياتها بالعلامة الفارقة فى الفن على مستوى مصر والعالم العربى ومنها: «دوبنا يا حبايبنا»، «أيظن»، «شكل تانى»، «لا تكذبي» و«ساكن قصادي» و«ماذا أقول»، هى الفنانة نجاة الصغيرة التى تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ83.

غابت نجاة الصغيرة لسنوات طويلة عن الظهور الإعلامى والشهرة، وفي التقرير التالى نعرض أبرز المحطات في حياتها الفنية:

- دخلت مجال التمثيل وهي لا تزال طفلة.

- بدأت الغناء بمجموعة من أغاني كوكب الشرق حتي نجحت وتألقت وهي في عمر الـ16 عاما.

- انجذب إلى صوتها كبار الملحنين والمطربين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشاعر الكبير نزار قباني وكامل الشناوي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل.

- قدمت أول فيلم لها بعنوان «هدية» عام 1947، في عمر الـ8 أعوام.

- قدمت عددا من الأفلام السيمائية من أبرزها، «القاهرة في الليل» و«الشموع السوداء» و«سبعة أيام في الجنة» و«شاطئ المرح» و«ابنتي العزيزة» و«جفت الدموع».

- أول أجر تقاضته «علبة شيكولاتة» قدمتها إليها الإذاعة المصرية عندما غنت لأول مرة لكوكب الشرق وهي بعمر 6 سنوات.

أبرز أغنيات نجاة الصغيرة

- من أبرز أغنيات نجاة: «دوبنا يا حبايبنا»، «أيظن»، «شكل تانى»، «لا تكذبي» و«ساكن قصادي» و«كل شيء راح» و«ماذا أقول» و«أسألك الرحيل» و«أنا بعشق البحر» و«عيون القلب» و«أما غريبة».

زواج الفنانة نجاة الصغيرة

- تزوجت «نجاة» في عام 1955 من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، الذي ساعدها على النجاح في تلك المرحلة، وبدأت تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغناء.

- ساعدها زوجها على الشهرة، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين، وقدمت وقتها عددا من الأغنيات منها «أسهر وأنشغل أنا»، «اوصفولي الحب»، «حقك عليا وسامح» وغيرها.

- أنجبت نجاة الصغيرة، من زوجها الأول، ولداً يدعى «وليد»، ثم حدثت بعض المشكلات بين الزوجين، ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم ثم الانفصال.

- تزوجت "نجاة" مرة ثانية من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم «شاطئ المرح» عام 1967، ولم تستمر في الزيجة الثانية لفترة طويلة.

- أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى، منذ عام 2002.