أشبه بمشهد «سينمائي».. تفاصيل سرقة مليون جنيه من سيارة بالتجمع الخامس

في مشهد يشبه المطاردات في الأفلام السينمائية، تعرض شخصان أحدهما سائق بشركة مواد غذائية، والآخر يعمل موظف أمن إداري بذات الشركة، لواقعة سرقة بالإكراه، حينما طارد مجهولون مسلحون سيارتهما، مطلقين عددًا من الأعيرة النارية باتجاه الموظفين، الأمر الذي أدى إلى تلف الإطارات وتوقف حركة السيارة، في منطقة التجمع الخامس.

أعيرة نارية والاستيلاء على مليون جنيه

ما إن تعطل المحرك وتوقفت السيارة على جانب الطريق، حتى أقدم المتهمون على الترجل والاستيلاء على حقيبة بها مبلغ مالي تبلغ قيمته «مليون جنيه»، ليلوذوا بعدها بالفرار هاربين من محل الواقعة.

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية مرتكبي الواقعة، بالإضافة إلى نوعية ومكان السيارة المستخدمة، كما كشفت تحريات المباحث أنّ 10 أشخاص ارتكبوا الواقعة، أحدهم سائق سابق بالشركة، محل عمل المُبلغين، ولثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم باستثناء ثلاثة منهم، وأثناء عملية ضبطهم تم العثور بحوزة أحدهم على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بداخلها على مظروف فارغ لطلقة نارية، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

سائق بالشركة خطط للسرقة

واعترف سائق الشركة سابقًا، أنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة ومعرفة المبالغ المالية التي يتم نقلها لإيداعها في أحد البنوك، خطط لسرقة المبلغ واتفق مع المتهمين وتمت عملية السرقة، وأفاد بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين.

وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.