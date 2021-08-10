ضبط لص أثناء سرقة المصطافين بأحد شواطئ الإسكندرية

ضبطت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، لص داخل شاطئ «إيناس حقي»، يقوم بسرقة رواد الشاطئ، وأخطر مفتش الإدارة المتواجد بالشاطئ، غرفة عمليات الإدارة تمهيدا لتسليمه بالمضبوطات للشرطة.

وتكررت حوادث سرقة المصطافين بشواطئ الإسكندرية، حيث تم ضبط لص منذ أسابيع قليلة بشاطئ «البوريفاج»، وجرى تسليمه إلى الشرطة، فيما خصصت الشواطئ أماكن للامانات للحفاظ على ممتلكات المصطافين وعدم تعرضها للسرقة حال انشغالهم بنزول البحر.

نسبة اشغالات شواطئ الإسكندرية

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن نسبة إشغال الشواطئ تراوحت بين 25% و 50%، بينما حقق شاطئ ميامي العام أعلى نسبة إشغال 100% يليه شاطئ جليم العام و بحرى المميز و إسحق حلمى و إيناس حقى بنسبة إشغال 75%، وحققت شواطئ بحرى نسبة إشغال تراوحت بين 25% و 40%، كما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 75% و المؤجرة 40% و 50%، فيما استقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، 37 حجزا إلكترونيا عن اليوم الثلاثاء بإجمالي عدد أفراد 296 فرد.

مرور على شواطئ الإسكندرية

في سياق متصل، تم المرور علي المساحة الرملية بأبو العباس للتأكد من التزام المستأجر الجديد بسعر تذكرة دخول الفرد ونؤكد إن سعر تذكرة دخول الفرد هو عشرة جنيهات شاملة الشمسية والكرسي، كما تم متابعة نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتم التأكد من أسعار تذاكر الدخول بالشواطئ و عدم فرض أى إكراميات علي الرواد.

فيما تم المرور على غرف الإسعاف بالشواطئ و التأكد من إستعدادها لتقديم كافة الإسعافات المطلوبة على الفور كما تم توفير أسطوانة أكسجين بشاطئ الفنار و أيضا بشاطئ ابوهيف.