«السيدة الطائرة».. ضبط المتهمين بمحاولة سرقة حقيبة يد بالشرقية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما جرى تداوله بإحدى صفحات «فيس بوك» متضمناً قيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات، بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص «مجهولين» يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سير السيدة المذكورة بدائرة المركز، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها، لكنها سقطت أرضاً، وفروا هاربين.

وباستدعاء المجني عليها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وعللت عدم إبلاغها في حينه، لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لمرورهم بضائقة مالية، وجرى بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بمكان إخفائها. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.