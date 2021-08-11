نجاة الصغيرة.. 15 عاما على «احتجاب» صاحبة السكون الصاخب «فيديو»

اختارت الفنانة الكبيرة، نجاة الصغيرة، التى يحل اليوم ذكرى ميلاها الـ83 اليوم، الاحتجاب عن الأضواء تماما منذ عام 2002، وهي في أوج تألقها الفنى، بعد تقديم حفلها الأخير في مهرجان قرطاج، لتظهر بعد ذلك التاريخ بـ4 سنوات، وتحديدا في 2006، حيث طلت «صاحبة السكون الصاخب» كما وصفها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، على جمهورها للمرة الأولى منذ الغياب في حفل حصولها على جائزة «هؤلاء أسعدوا الناس»، في دبي، التي تمنحها مؤسسة سلطان بن علي العويس للرموز في الفنون والآداب.

لم توضح نجاة الصغيرة سبب ابتعادها عن الغناء، حتى عندما قال لها الموسيقار الراحل كمال الطويل في مقطع فيديو عرض أثناء الاحتفالية، «ارجعي لنا يا نجاة»، ليكون ردها: «ماذا أرد على هذا الفنان الكبير سأقول له: لو كنت تحبني، فتمنى لي أن أكون بعيدة، الأفضل لي أن أظل كما أنا، فالناس ستحبني كما لو كنت موجودة، صدقني هذا الكلام حقيقي»، وفقا لما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية في ذلك الوقت.

وأجرت الفنانة الكبيرة مداخلة هاتفية هى الأولى من نوعها في عام 2014، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة»، أثناء تواجدها في مدينة هامبورج الألمانية، حيث كانت تتلقى العلاج هناك في ذلك الوقت، وكان ذلك بعد إذاعة أغنية «من سماكي» التي تم إذاعتها للمرة الأولى بعد سنوات من تسجيلها.

وشهد عام 2017 مفاجأة أثلجت قلوب عشاق نجاة الصغيرة، عندما قررت أن تروي ظمأهم بأغنية جديدة بعد 15 عاما من الغياب، جاءت بعنوان «كل الكلام» حملت توقيع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، وتوزيع يحيى الموجي، والتزمت بعدم الظهور، حيث اكتفت بصوتها فقط.

وفي العام الماضي ظهرت الفنانة الكبيرة جالسة أمام عمارة الشربتلي التي تقطن بها في حي الزمالك، حيث تم إخلاء جميع السكان بسبب حدوث ميل في العقار نتيجة هبوط أرضي، وبالرغم من حرصها على إخفاء وجها إلا أن البعض تعرف عليها، وحزنت بشدة بسبب التقاط صور لها، وفقا لما كشفه الموسيقار يحيى الموجي، قائلا في مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» مع الإعلامي وائل الإبراشي: « قالت لى كانوا عوزين يصورونى ويدخلوا فى حياتى لكن أنا هربت من كل ده ورحت على فندق على طول».

وبعد ساعات من الواقعة أجرت الفنانة نجاة مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، كشفت فيه سبب ابتعادها عن الفن والأضواء، قائلة: «مبعملش حاجة عشان أنا المجموعة بتاعتي مش موجودة دلوقتي، لأن ليا طريقة في اختيار الأغاني مش موجود تنفيذها دلوقت»، وتابعت: «أنا بعرف أغني مش بعرف أتكلم».