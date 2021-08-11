جريمة شرف في أكتوبر.. ذبح شابة على يد شقيقها وخالها

لقيت ربة منزل مصرعها ذبحا على يد شقيقها وخالها في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بسبب شكهما في سلوكها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا بمقتل ربة منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربه منزل تدعى «سارة ص م» 22 سنة. وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين أن شقيق المجني عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكهما في سلوكها.

وأضافت التحريات، أن المجني عليها متزوجة وزوجها مسافر للعمل في إحدي الدول العربية، كما تبين أن الضحية مقيمة بمفردها في الشقة محل البلاغ، وأصل بلدتها أشمون بمحافظة المنوفية.

المتهمان يعترفان: سيئة السمعة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أيدها وأضافا ارتكاب الواقعة انتقاما لشرفهما، مدعين أن المجني عليها سيئة السمعة.

وقال المتهمان إنهما عرضا على الضحية بعد سفر زوجها، أن تعود للإقامة في منزل والدها بالمنوفية ولكنها رفضت، وطلبت أن تظل في شقة الزوجية للعيش بمفردها.

وأردفا أنهما شاهدا أفعالا وتصرفات تؤكد سوء لسوكها «مشيها بطال»، وقررا التخلص منها، ويوم الواقعة ذهبا إلى شقتها وبعد حوار دار بينهما اعترفت بانها على علاقة بشخص في المنطقة، ثم أقدما على ذبحها. وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.