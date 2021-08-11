تجديد حبس متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في ترعة بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تجديد حبس نجار لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، اليوم، بتهمة قتل زوجته وإلقائها في ترعة بدائرة المركز، بعد اكتشافها أنه على علاقة غير شرعية بسيدة أخرى وتهديده بفضح أمره إذا لم ينه تلك العلاقة.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود بلاغا إلى مركز شرطة ديرب نجم بتغيب «عزة.ح»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «قرموط صهبرة»، وفي وقت لاحق تلقى المركز بلاغاً بعثور الأهالي على جثتها طافية أعلى مياه إحدى الترع بدائرة المركز على بعد نحو 10 كيلو مترات من قريتها وتبين عدم وجود المصوغات الخاصة بها والتي كانت ترتديها للزينة قبل تغيبها.

وكشفت تحريات وتحقيقات الشرطة أن وراء ارتكاب الواقعة «إسلام ش.»، 27 سنة، مقيم بـ«قرموط صهبرة»، زوج المجني عليها، الذي أقدم على التخلص منها بعدما اكتشفت أنه على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات، وطلبت منه أكثر من مرة إنهاء العلاقة، وخشية افتضاح أمره، استدرجها إلى مكان خال من المارة، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها ثم قام بإلقائها في الترعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم سرق مصوغات زوجته التي كانت ترتديها في اذنيها ويدها للإيهام بأن مقتلها كان بغرض السرقة، لإبعاد الشهبات عنه. وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان المصوغات التي كان يخبئها في منزله، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.