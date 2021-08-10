تجديد حبس المتهمين بسحل طبيبة أمام ابنتها في الشرقية

قررت نيابة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، تجديد حبس اثنين من المتهمين بسحل طبيبة، لسرقة حقيبتها، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ورصدت الأجهزة الأمنية عددا من الصور المتداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، أثناء خطف حقيبة سيدة بشارع رئيسي في دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، كما أظهرت الصور محاولة السيدة الإمساك بالحقيبة وعدم تركها للجناة، ما أدى لسحلها.

وجرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وتحديد مكانها وتوقيتها، تحت إشراف اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، وتوصلت الجهود إلى أن السيدة التي تعرضت للسرقة تدعى «ش.ا»، طبيبة، وأن الواقعة حدثت على بعد 100 متر من منزلها، أثناء توجها لأحد أطباء الأذن والحنجرة للكشف على ابنتها 6 سنوات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمد. ي. س. ا . ا» 18 سنة، عاطل، و«أمين . م . أ . أ»، عاطل 20 سنة، وجرى ضبطهما وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا حول الواقعة جاء فيه: «كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تتضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات بأحد الشوارع ببندر كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، وبإجراء التحريات تم استدعاء السيدة وبسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وعللت عدم الإبلاغ في حينه لعدم تمكن المتهمون من الاستيلاء على حقيبتها».

وبتكثيف جهود البحث برئاسه قطاع الأمن العام، وبمشاركة أجهزة الوزارة بمديرية أمن الشرقية، تم تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.