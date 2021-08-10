أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط متهم بقتل زوجته في منيا القمح

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، جهودها لضبط متهم بقتل زوجته في قرية «النعامنة»، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية .

تلقى اللواء محمد والي مدير مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح بورود بلاغا من أسرة المدعوة «ن.ر»، بالعثور عليها جثة هامدة داخل منزل زوجها بقرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح واتهمت الأسرة زوجها «إ.م»، بارتكاب الواقعة.

وقال أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، إن المتهم والمجني عليها متزوجين حديثا ولديهما طفل بعمر سنتنين وطفل آخر كانت ولادته منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن الزوج تعدى على زوجته بالضرب، إثر خلافات بينهما وفارقت الحياة فيما قام المتهم ووالدته بالاتصال بوالدة زوجته وأخبروها بأنها مريضة وطلبا منها الحضور للإطمئنان عليها ثم أخذا الطفلين وغادرا المنزل وعند وصول والدة المجني عليها للمنزل لم تستطع الدخول بسبب غلق الباب وعندما قام الجيران بكسر الباب وجدوا المجني عليها جثة هامدة .

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات فأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمة كما أمرت بسرعة ضبط الزوج الهارب ووالدته واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.

من جهة أخرى، قررت نيابة كفر صقر بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس سيدة 4 أيام بتهمة الشروع في قتل زوجها حيث طعنته بالسكين ما أدى لإصابته بجرح قطعي خلال مشاجرة بينهما داخل منزلهما إثر خلاف بينهما بسبب رقصها في حفل زفاف أحد أقاربها.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة كفر صقر من استقبال مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول «رضا.م.م.ع»، 26 عاما، فران، مصابًا بجرح طعني إدعاء تعدي من آخرين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وبسؤال المصاب اتهم زوجته «ملك.ص.ف»، بالتسبب في إصابته، وتبين وقوع مشاجرة بين المصاب وزوجته، إثر خلافات بينهما بسبب قيامها بالرقص في حفل زفاف أحد أقاربها، وفي اليوم التالي تشاجرا وقام بالتعدي عليها بالضرب فيما قامت الزوجة بطعنه بـ«سكين»، ما أدى لإصابته، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات والتي أصدرت قرارها المتقدم.