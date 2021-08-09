صحة الشرقية: مراكز التطعيم تواصل استخراج الشهادات للحاصلين على اللقاح

واصلت الفرق الطبية بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بالشرقية جهودها لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، بجانب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعتين الأولى والثانية، المسجلين على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، مع التنبيه عليهم باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وقيامهم بتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، اليوم، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمّنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كما أشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للآندرويد والآيفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلاً على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت 8 مكاتب حتى الآن وهي: «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي 46 بالعاشر، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي ببلبيس، ومستشفى القنايات، ومستشفى ديرب نجم، ومستشفى منيا القمح، ومستشفى الحسينية المركزي».