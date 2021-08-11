محافظ الشرقية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 

تابع الدكتور ممدوح محافظ الشرقية مع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على إنتهاء المديرية من استعداداتها لإستقبال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2021 والتي من المقرر إنطلاقها السبت الموافق 14 أغسطس 2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

وشدد المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، على وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية و القفازات الطبية داخل المدارس بصفة يومية والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها في محيط المدارس التي بها لجان امتحان منعاً لإنتشار الأوبئة والأمراض وحفاظاً على البيئة والصحة العامة.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية جاء كالأتي :

· السبت 14 أغسطس 2021 يؤدى الطلاب إمتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف

· الأحد 15 أغسطس 2021 يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعتان

· الإثنين 16 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتان

· الثلاثاء 17 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتان

· الأربعاء 18 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية لمدة ساعتان

· الخميس 19 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتان , لافتاً إلى أنه يمكن الإطلاع علي جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية من خلال الجدول المرفق .

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني الإعدادية العامة والمهنية وعلى تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز، لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً.