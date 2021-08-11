موقع الاستعلام عن نتيجة ترقيات الموظفين 2021.. اعرف موقفك

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (265) لسنة 2021، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وحُدد اليوم للإعلان عن نتيجة ترقيات الموظفين 2021، مما زاد البحث خلال الساعات الماضية عن موقع الاستعلام عن نتيجة ترقيات الموظفين للحصول على النتيجة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موقع الاستعلام عن نتيجة ترقيات الموظفين 2021، وذلك على النحو التالي:

موقع الاستعلام عن نتيجة ترقيات الموظفين

1. يمكن للموظفين الدخول إلى موقع الاستعلام عن نتيجة ترقيات الموظفين.

2. بعد ذلك يتم إدخال البيانات الأساسية والمتمثلة في الاسم رباعيًا، والرقم القومي، والجهة التابع لها الموظف، علمًا بأنّ البيانات المدخلة على مسؤولية مدخلها، وأنها غير مرتبطة بأي قواعد بيانات.

3. أدخل بيانات معرفة مستواك الوظيفي وهي:

- تاريخ التعيين ما قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، أو بعد القانون.

- اختر المجموعة الوظيفية، سواء كانت تخصصية، كتابية وفنية، حرفية، أو خدمة معاونة.

4. حدّد الدرجة المالية ابتداءً من درجة كبير وحتى الدرجة السادسة.

5. أدخل تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

6. حدد القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.

7. في حال اختيار إعارة أو إجازة أخرى، حدّد تاريخ بداية كل إجازة ونهايتها.

8. بعد ذلك، اضغط على «بحث» ليظهر لك مستواك الوظيفي، وما إذا كنت مستحقاً للترقية، أو غير مستحق لعدم استيفاء الشروط.

حالات عدم استحقاق الترقية

- إذا كان معارًا، إلا بعد عودته من الإعارة.

- إذا كان حاصلًا على إجازة دون أجر، إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد خلال العام من ذلك ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه.

- إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف.