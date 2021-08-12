حكم قضائي بالإفلاس.. 5 مستندات مطلوبة لإنهاء الاشتراك التأميني لمنشأة

أكدت الهيئة القومية لـ«التأمينات الاجتماعية»، أن هناك العديد من الشروط والإجراءات لإنهاء الاشتراك التأميني للمنشأة النمطية، لافتة إلى أن صاحب العمل يجب أن يوافي الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6)، المرفق هنا، والذي يفيد انتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون، بحسب الأحوال.

وشددت الهيئة عبر موقعها الرسمي، على ضرورة تقدم صاحب العمل خلال أسبوع بالمستندات التي تثبت انتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة؛ إذ تجري الهيئة الدراسة اللازمة في هذا الخصوص، واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات، في ضوء أحكام القانون.

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات، أن حالات إنهاء النشاط تتمثل في «التوقف المؤقت أو النهائي، الغلق، الإفلاس، التصفية، الإحلال، الهدم أو الإزالة، إلغاء تراخيض مزاولة المهنة مثل المرشد السياحي أو المحاسب، نزع الملكية للمنفعة العامة، صدور حكم قضائي بإخلاء العين محل ممارسة النشاط».

خطوات إنهاء الاشتراك

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة خطوات لإنهاء الاشتراك، تتمثل فيما يلي:

1- يقدم صاحب العمل طلب إنهاء الاشتراك للمنشآة في حالات ثبوت توقف وإنهاء النشاط بصفة عامة، أو لزوال صفة الخضوع لأحكام القانون التي أخضعته كصاحب عمل.

2- يرفق بالطلب أي مستندات دالة على إنهاء النشاط مثل:

- حكم قضائي بالإفلاس أو بإخلاء العين محل النشاط.

– قرار التصفية.

- محو السجل التجاري.

– التوقف الضريبي.

- تسليم ترخيص مزاولة المهنة.

3- يجري قسم التفتيش بالمكتب المختص التحريات الميدانية اللازمة للتأكد من التوقف الفعلي عن ممارسة النشاط.

4- إعداد تقرير تحريات ميداني يفيد ما انتهت إليه التحريات.

5- يعرض كل ما سبق على لجنة إنهاء النشاط لاتخاذ قرارها في إنهاء النشاط من عدمه.

6 - إذا تأكد من انتهاء النشاط بأثر رجعي، فتجرى تسوية بالخصم من كشف حساب المنشآة.