خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية، فى إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات والمشكلات والتصدي لها بحلول علمية ترتكز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومى، حيث أكدت الهيئة أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومى، تأتى بنحو:

4 خطوات للاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومى

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية المرفق هنا.

- ثانى خطوة هى الضغط على أيقومة «الخدمات» واختيار خدمة صاحب المعاش.

- ثالث خطوة اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- رابع خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومى: تسجيل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومى وكلمة المرور.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخطوات الإلكترونية والتى تتمثل فى «الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومى، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي».

وفى سياق آخر، تواصل البنوك ومكاتب البريد صرف معاشات شهر أغسطس 2021، حيث تم بدء صرف المعاشات لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن منذ 10 أيام، من مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، كما تم لأول مرة إتاحة الصرف من خلال الهاتف المحمول، حيث يتوجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.