كشف ملابسات مقتل عامل وجزار.. «الآثار» و«الدين» وراء الحادثين

كشفت فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، ملابسات العثور على جثة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، ملقاة بدائرة القسم، وبها سحجات في أماكن متفرقة بجسده، حيث تبيّن أنّ العامل كان ينقّب ويبحث عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بني سويف ملك (سائق)، بالاشتراك مع 6 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، ونزل رفقة آخر إلى الحجرة، ما تسبب في اختناقهما ووفاتهما، فأخرجهما الباقين من الحفرة، ما تسبب في إصابة الجثث بسحجات، فنقل شقيق أحد المتوفين جثة شقيقه إلى منزلهما، ونقل 2 آخرين من المتهمين جثة الآخر حيث وجدت.

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف وضبط المتهمين، والأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

كشف ملابسات مقتل «جزار» بالجيزة

وفي سياق آخر، كشفت جهود فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات العثور على جثة جزار في دائرة القسم، مصابة بجروح وطعنات، وعُثر في طيات ملابسه على مبلغ مالي، وهاتف محمول ومتعلقاته الشخصية، كما وجد وإلى جواره دراجته النارية، وتبيّن أنّ وراء الواقعة، تاجر ماشية مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه، وتبيّن أنّه مُصاب بقطع في أوتار أصابع اليدين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنّه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي، وأنّه دائم مطالبته به أمام الآخرين، ما أثار حفيظته وعقد العزم على قتله للتخلص من الدين، وفي سبيل ذلك استدرجه بزعم سداد الدين ومساعدته في معاينة ماشية لشرائها، وبتاريخ الواقعة وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه بمكان الواقعة، غافله واعتدى عليه بسلاح أبيض، ضُبط بمكان الواقعة، فأحدث إصابته التي أدت إلى وفاته، بينما أُصيب المتهم ولاذ بالهرب، ثم اتجه لإحدى المستشفيات وادّعى إصابته بسبب عمله في تجارة الماشية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.