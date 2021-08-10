زوجته حرضت شقيقيها لتأديبه.. مقتل عامل طعنا في مشاجرة بسوهاج

لقي عامل مصرعه طعنا في مشاجرة نشبت بينه وبين شيقيقي زوجته بسبب خلافات أسرية بسوهاج، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة بمركز المراغة شمال سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، بوصول «عنتر. م. ع»، 34 عامًا، عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة «جثة هامدة»، إثر إصابته بجرح قطعي بالفخذ الأيمن وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء تعدي من آخرين.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبسؤال شقيقه «خلف. م. ع»، 31 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، اتهم كلا من زوجة المتوفى «إيمان.ه.ا»، 31 سنة، ربة منزل، وشقيقيها «رمضان»، 27 سنة، عامل، و«صابر»، 47 سنة، عامل، بقتل شقيقه، حيث تعدى المتهمان الثاني والثالث على المجني عليه بسلاح أبيض، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بتحريض من زوجته.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة بإرشادهم، واعترفوا بأرتكاب الواقعة لذات السبب، واعترفت زوجة المجني عليه بأنها استعانت بشقيقيها لتأديب زوجها، ولم تكن تعلم أنهما سيقتلانه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.