بعد طرح «موسى».. كريم محمود عبد العزيز لـ«الوطن»: مبيشغلنيش نمبر وان

أكد الفنان كريم محمود عبدالعزيز، أن ما يشغله «فى المقام الأول» عند طرح عمل جديد فى السينمات، استقبال المشاهدين للعمل وشعورهم بتقديمه لعمل جيد، قائلا: «بيشغلنى أن الناس يستقبلوا دا كويس ويحسوا إنى أنا بقدملهم حاجة كويسة هو دا اللى بيشغلنى وبيهمنى أكتر من أى حاجة تانية».

كريم محمود عبد العزيز: مبيغلنيش أكون رقم واحد ولا اتنين

وعن انشغاله بأن يكون رقم واحد بين نجوم الفن، قال كريم محمود عبدالعزيز فى تصريح لـ«الوطن»: «لا مبيغلنيش خالص إنى أكون رقم واحد ولا اتنين ولا أى حاجة ولكن اللى يشغلنى أنى أعمل شغلى حلو وكويس جدا وأتعب فيه جدا أكتر من ميه فى المية».

واحتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلمه الجديد موسي مساء أمس الثلاثاء، فى إحدى دور العرض السينمائية بمدينة الشيخ زايد وسط حضور عدد من أبطال الفيلم.

قصة فيلم موسي

يشار إلى أن فيلم موسي يجسد من خلاله الفنان كريم عبد العزيز شخصية يحيي وهو طالب بكلية الهندسة الذى يسعي لصناعة روبوت يسمي موسي يحاول من خلاله الحصول على حق والده وأيضا محاربة الشر فى العالم.

أبطال فيلم موسي

ويشارك فى بطولة فيلم «موسي»: كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وصلاح عبد الله ومحمد جمعه وصبرى فواز وسارة الشامي ومحمود حافظ وعدد اخر من الفنانين وهو من إخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز ظهر كضيف شرف مؤخرا فى الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» مع أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي.