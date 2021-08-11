إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. تحديد الأوائل خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية، ورصد وتجميع درجات، وإعداد المجمع التكراري الخاص بالنتيجة، مشيراً إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيجري تحديد الأوائل في الثانوية العامة، استعداداً لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة بطريقة مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث سيجري تحديد أوائل كل شعبة، وأوائل لكل مادة، مشيراً إلى أن طريقة عرض النتيجة الجديد سيوضح مستوى الطالب في كل مادة مقارنة بزملائه، بحيث يعرف الطالب مستوى قوته وضعفه بين الدفعة كلها، موضحًا أنَّ هناك مزايا لاستخدام التصحيح الإلكتروني (الماسح الضوئي) وعدم وجود أي تدخلات بشرية.

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. إرسالها للكنترولات لتحديد من لهم حق دخول الدور الثاني

وقال المصدر، إنه سيجري اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الفترة من 15 -18 أغسطس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، منوها بأنه سيجري إعلانها بالمدارس في اليوم التالي من إعلان النتيجة، ثم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم في اليوم التالي من إعلان النتيجة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية، ولمدة 15 يوما.

أضاف المصدر، أنه فور اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف يجري إرسالها إلى الكنترولات في جميع المحافظات، تمهيدا لاستخراج بيانات النجاح والرسوب وتحديد من لهم حق دخول الدور الثاني، ولن تذهب إلى الكنترولات قبل موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عليها، وبعد وصولها للكنترولات سوف تذهب إلى المدارس ليحصل كل طالب على النتيجة بكل مادة منفصلة ويحصل على شهادته.