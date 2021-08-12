المتعافون من كورونا أكثر عرضة للإصابة مجددا.. ما السبب وطرق الوقاية؟

لايزال العالم في صراع مع فيروس كورونا المستجد، وبينما يترقب الجميع الموجة الرابعة التي أعلنت بعض الدول بدايتها، كشفت دراسة نشرت مؤخرا أن الأشخاص المصابين سابقا بالفيروس، ولم يحصلوا على اللقاح، أكثر عرضة لخطر الإصابة مجددا.

وحسبما أفادت نتائج الدراسة التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، فإن الأشخاص غير الملقحين ضد «كوفيد-19»، عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجددا بالوباء، مقارنة بأولئك الذين تلقوه.

المتعافين من كورونا مناعتهم ضعيفة

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، بدأت حديثها لـ«الوطن»، تعليقا على نتائج الدراسة المنشورة، قائلة: إن السبب الأول في الإصابة بفيروس كورونا هو أن هؤلاء الأشخاص من أصحاب مناعة ضعيفة في الأساس، وبالتالي يصبحون عرضة للإصابة مجددا بالفيروس الذي لا يعطي مناعة من الإصابة به مرة أخرى.

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة، أن بعض المتعافين من فيروس كورونا تصاب الرئة لديهم بالتلف، ولا تعمل بصورة جيدة، ما يفسر نتائج الدراسة الأمريكية الحديثة بأن المتعافين من الفيروس قد يصبحوا أكثر عرضة للإصابة به، متابعة: «لذلك يجب الحرص والحذر حتى بعد التعافي من الفيروس، كورونا مش بيدي مناعة وممكن الشخص تكون الرئة عنده متضررة ويصاب مرة تانية».

الالتزام بالوقاية واللقاح لتجنب الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا

وأوصت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، المتعافين من كورونا بتلقي اللقاح رغم التعافي: «ممكن يكون متعافي بس جسمه متكونش فيه نسبة كافية من الأجسام المضادة»، مشددة على إلى ضرورة الحرص على الالتزام بالوقاية والإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي اللقاح، أو عقب التعافي من فيروس كورونا.

ولفتت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إلى ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة: «بلاش الأماكن المغلقة، ونسيب مسافات كافية بين بعض، حتى لو خدنا التطعيم»، بحسب تعبيرها.