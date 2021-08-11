فتاة الفستان لـ«الوطن»: مستمرة في دراستي وقبلت دعم «ساويرس»

عبرت حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الفستان»، عن سعادتها بعرض رجل الأعمال الشهير «نجيب ساويرس»، بتحمل تكاليف دراستها في كلية خاصة، بعدما اتخذت ذلك القرار عقب رسوبها في مادتين بكلية الآداب بجامعة طنطا، حيث قررت تغيير الجامعة بعدما تم تهديدها بالرسوب في مادتين، على خلفية ارتداء فستان داخل الحرم الجامعي، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».

فتاة الفستان بعد دعم نجيب ساويرس: هكمل في نفس مجال دراستي

وأضافت فتاة الفستان لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على عرض رجل الأعمال وتدرس حالياً موقف الكليات الخاصة التي تناسب دراستها حيث أنها ترغب في استكمال ذات الدراسة التي قد بدأتها منذ عامين بالتحديد في دراسة اللغة التركية.

فتاة الفستان تفاضل بين جامعتين خاصتين بعد دعم «ساويرس»

وقدمت حبيبة الشكر لرجل الأعمال نجيب ساويرس على تحمله تكلفة مصاريف الكلية الخاصة، واصفة ما فعله بـ«الموقف اللطيف»، مؤكدة على اجتهادها في دراستها بمجرد الالتحاق بالكلية الخاصة، مشيرة إلى أنها تفاضل حاليا ما بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس.

وجاء قرار نجيب ساويرس بدعم فتاة الفستان بعدما قررت سحب ملفها من الكلية والتقديم في كلية أخرى، قائلة: «مش عايزه اتواجد في جامعة طنطا من تاني عشان اتعرضت لشتائم ولحاجات كتيره سخيفة من الطلبة»، الأمر الذي تبعه دعم رجل الأعمال لها.