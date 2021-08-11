«التموين» تشدد على وضع سعرين لكل سلعة خلال الأوكازيون الصيفي 2021

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشديدات مكثفة لمديريات التموين على مستوى المحافظات بالرقابة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2021، وضرورة وضع ‏سعرين على كل سلعة قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك حملات رقابية مستمرة من قطاع التجارة الداخلية بالوزارة وحملات أخرى من المديريات للتفتيش على السلع ‏المعروضة بالأوكازيون للتأكد من جودتها.

وأكد «كمال»، صدور توجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بالتشديد على قطاع التجارة الداخلية ومديري ‏المديريات بالنزول يوميًا بحملات تفتيشية ورقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من أسعار السلع المعروضة وجودتها.

وتلقى الوزير، تقريرًا بعدد المحاضر التي حُررت للمحال المخالفة، وشملت 186 محضرًا للعمل بدون تصريح، و79 محضرًا للإعلان عن أوكازيون ‏وهمي.‏

وبلغ عدد المحال المشتركة حتى الآن منذ بدء الأوكازيون في 2 أغسطس الجاري، 2437 محلًا، وتأتي محال الملابس الجاهزة والأحذية والأدوات المنزلية في مقدمة المحال التجارية المعلنة عن تخفيضات للمواطنين ضمن أوكازيون الصيف 2021.

المحافظات الأكثر اشتراكا في الأوكازيون الصيفي 2021

1 – القاهرة بعدد 1080 محلًا.

2 – الجيزة بعدد 341 محلًا.

3 – الإسكندرية بـ248 محلًا.

4 – الغربية بـ65 محلًا.

5 – سوهاج بـ50 محلًا.

6 – المنيا بـ49 محلًا.

7 – الدقهلية بـ45 محلًا.

ويستمر الاوكازيون الصيفي، بناء على القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين حتى يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأكدت مصادر في الوزارة، أن الفرصة لا تزال متاحة أمام المحال التجارية الراغبة في الإشتراك في الأوكازيون الصيفي، وذلك من خلال التقدم بطلب الحصول على تصريح مشاركة في الأوكازيون لمديرية التموين التابع لها المحل.