«التموين»: مشاركة 400 محل في الأوكازيون الصيفي باليوم الثاني
كتب:
وفاء الصعيدي
10:13 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
الأوكازيون - صورة أرشيفية
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون.
وأكد التقرير الوارد من القطاع، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 400 في اليوم الثاني.
180 حملة من المديريات لمتابعة سلع الأوكازيون
وأضاف التقرير، أن قطاع التجارة الداخلية سير 180 حملة من المديريات والقطاع؛ لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون؛ للتأكد من جودتها، وإعلان الأسعار المعروضة عليها، قبل وبعد الدخول فيه.
وأكد التقرير، أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يوميا مع المديريات، لتسيير حملات على المحال المشاركة.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، في هذا الشأن، بتسهيل حصول المحال على أذون المشاركة في الأوكازيون، وينفذ ذلك على الأرض بكل مديرية، ويتابع ذلك يوميا، وفقا للتقرير.
من جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تلقى تقريرا من المركز الإعلامي، حول إقبال المواطنين على المحال المشاركة في الأوكازيون.
وأكد التقرير الوارد إليه من المركز الإعلامي وجود إقبال ملحوظ على المحال التجارية المشاركة، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بها تبدأ من 10%، وتصل إلى 50% ببعضها.
وكشف التقرير الوراد إلى الوزير، من مدير المركز الإعلامي رمضان الشحات، أن المواطنين قد أثنو على بدء الأوكازيون، مشيرين إلى أنهم يستفيديون من التخفيضات الموجودة به، وتزيد من قدرتهم الشرائية أيضا.
وقال بيان الوزارة، إنه للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى متابعة القناة الرسمية للمركز الإعلامي لـ«التموين» على موقع يوتيوب.
https://www.youtube.com/watch?v=KPbFe7U_PPg