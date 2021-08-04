«التموين»: مشاركة 400 محل في الأوكازيون الصيفي باليوم الثاني

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحال التي شاركت ‏في الأوكازيون.

وأكد التقرير الوارد من القطاع، أن عدد المحال المشاركة ‏في الأوكازيون وصل إلى 400 في اليوم الثاني.

180 حملة من المديريات لمتابعة سلع الأوكازيون

وأضاف التقرير، أن قطاع ‏التجارة الداخلية سير 180 حملة من المديريات والقطاع؛ ‏لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون؛ للتأكد من جودتها، وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها، قبل وبعد الدخول فيه.‏

وأكد التقرير، أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يوميا مع المديريات، لتسيير حملات على ‏المحال المشاركة.

ووجه الدكتور علي ‏المصيلحي، في هذا الشأن، بتسهيل حصول المحال ‏على أذون المشاركة في الأوكازيون، وينفذ ذلك على الأرض بكل مديرية، ويتابع ‏ذلك يوميا، وفقا للتقرير.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تلقى تقريرا من المركز الإعلامي، حول إقبال المواطنين على المحال ‏المشاركة في الأوكازيون.

وأكد التقرير الوارد إليه من المركز الإعلامي ‏وجود إقبال ملحوظ على المحال التجارية المشاركة، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بها تبدأ من ‏‏10%، وتصل إلى 50% ببعضها.

وكشف التقرير الوراد ‏إلى الوزير، من مدير المركز الإعلامي رمضان الشحات، أن ‏المواطنين قد أثنو على بدء الأوكازيون، مشيرين إلى أنهم يستفيديون من التخفيضات الموجودة به، وتزيد ‏من قدرتهم الشرائية أيضا.

‏وقال بيان الوزارة، إنه للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى متابعة القناة الرسمية للمركز ‏الإعلامي لـ«التموين» على موقع يوتيوب.‏

https://www.youtube.com/watch?v=KPbFe7U_PPg