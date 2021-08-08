عروض الأوكازيون الصيفي 2021: تخفيضات تصل لـ60% وعقوبات رادعة للمخالفين

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جدية المحال التجارية المشتركة في عروض الأوكازيون الصيفي 2021، منوهة إلى أنَّ هناك ما يقرب من 1400 محل تجاري اشتركوا بالفعل في عروض الأوكازيون الصيفي 2021.

وأعلنت وزارة التموين، أنَّ الفرصة لا تزال متاحة لجميع المحال التجارية، في المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي 2021، وذلك من خلال أخذ تصريح مشاركة من مديرية التموين التابع لها المحل، حيث يحق لكل محل الاشتراك في عروض الأوكازيون الصيفي 2021 لمدة 15 يومًا كاملًا.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنَّ عروض الأوكازيون الصيفي 2021 كثيرة جدًا، حيث تعدت هذه العروض في بعض المحال تخفيضات وصلت إلى 60% على السلع والمنتجات.

محال الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية الأكثر مشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي 2021

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ عروض الأوكازيون الصيفي 2021 تنتشر أغلبها في محال الملابس والأحذية والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية، منوهًا إلى أنَّ أغلب محال الملابس تعلن حاليًا عن عروض الأوكازيون الصيفى 2021، وأنَّها فرصة لجميع المواطنين من أجل شراء منتجات بأسعار مخفضة عن الأسعار التي كانت تباع قبل انطلاق الأوكازيون.

وأكّد «خليل»، أنَّ الوزارة أعلنت عن عقوبات رادعة للمحال المخالفة في عروض الأوكازيون الصيفى 2021، مؤكّدًا أنَّه حال ضبط الحملات التفتيشية والرقابية المنتشرة في الأسواق لأي محال تعلن عن تخفيضات وهمية ضمن عروض الأوكازيون الصيفي 2021، فإن هذه المحال، تقوم الوزارة بتحرير محاضر لها وقضايا أمن دولة طوارئ، مشيرًا إلى أنَّ العقوبات هي تغريم المحال المخالفة من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وذلك تطبيقًا لقانون حماية المستهلك، مؤكّدًا أنَّه ربما تصل العقوبة أيضًا إلى غلق المحل ومصادرة البضاعة المعلن عليها عروض وتخفيضات وهمية.

متى تنتهي عروض الأوكازيون الصيفي 2021؟

وانطلقت عروض الأوكازيون الصيفى 2021 في الثاني من أغسطس الجاري، بناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية، وتستمر عروض الأوكازيون الصيفي 2021 حتى الثاني من سبتمبر المقبل.