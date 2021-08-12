أخبار الطقس اليوم.. استمرار شدة الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء

لا زالت البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بشكل ملحوظ، إذ أعلنت هيئة الأرصاد أخبار الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات بفعل ارتفاع نسب الرطوبة.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع الخبراء تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّ حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 40 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 29

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 36 24

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29