حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه شخصية قيادية حالمة، يأمل دائما أن يكون في المقدمة، سواء كان ذلك في حياته العلمية أو التعليمية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحقوقك وابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.