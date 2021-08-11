النقل تحدد فئة محاسبة قاطرات تأمين سفن البروبان والميثانول بدمياط

أصدرت وزارة النقل القرار رقم 550 لسنة 2021، بشأن تحديد فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في قطر وتأمين سفن البروبان والميثانول، حيث نصّ القرار على أن يحصّل مقابل استخدام قاطرات هيئة ميناء دمياط، في تأمين دخول وتفريغ سفن البروبان الموجودة على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، وتأمين شحن وخروج سفن الميثانول الموجودة على رصيف الشركة المصرية الإنتاج الميثانول (إيميثانكس) كما يلي:

1. 45 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية أقل من 10 آلاف طن عن مدة رسو 48 ساعة.

2. 68 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية 10 آلاف طن فأكثر عن مدة رسو 14 ساعة.

3. 6 آلاف دولار عن كل يوم عمل إضافي حتى الانتهاء من التفريغ أو الشحن.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.