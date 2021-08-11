«النقل»: وصول الدفعة الثانية من قطارات المونوريل خلال أيام

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول الدفعة الثانية من قطارات المونوريل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة تسير بصورة منتظمة، وسط تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين والقائمين على تنفيذ المشروع من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أن مونوريل العاصمة الإدارية ينفذ على الطراز الأوروبي وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أول قطار من المونوريل وصل منذ أيام عبر ميناء الإسكندرية، وأن وزارة النقل لديها خطط استراتيجة محددة في كافة قطاعاتها لتقديم كل الخدمات المتميزة لجمهور الركاب، منوها إلى أن خدمة المواطن المصري من أهم أولويتنا، موضحا أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع المونوريل والذي يمتد من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى مسجد المشير بطول 45 كم خلال مايو 2022.

وكشف الوزير، عن أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يمتد بطول 56.5 كم، وينطلق من محطة الاستاد «تبادلية» بين مترو أنفاق الخط الثالث والمونوريل ويمر على القاهرة الجديدة وبعدها يصل لقلب العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ المشروع، وأنه شدد على ضرورة ارتداء جميع العاملين في المشروع الكمامة الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وأشار كامل الوزير، إلى أن خط المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم 22 محطة، وهي: «الاستاد - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المنطقة الحرة 1 - المنطقة الحرة 2 - المشير طنطاوي - واحد شارع التسعين - المستشفى الجوي - فندق توسيت - جامعة المستقبل - إعمار - النافورة - البروة - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - R2 - الدائري الإقليمي - الماسة - الحي الحكومي - حي السفارات - مدينة العدالة».