وزير النقل يترأس اجتماع عمومية «السكك الحديدية للخدمات المتكاملة»

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 18.9 مليون جنيه مقابل 12.6 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 2019.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارت والورش من أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، وجهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وجهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع في إنشاء المخازن بالشركة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أهميه ما تنفذه الشركة لخدمة المواطنين، سواء من حيث أعمال النظافة في المحطات والقطارات أو الورش، أو من حيث تأمين مواقع العمل المختلفة من خلال الأمن الإداري، واصفا العاملين في الشركة بأنّهم «الجنود المجهولين في السكة الحديد».

وأضاف أنّه يجب العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة فائق في القطارات والمحطات، ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة ويواكب التطور الكبير في عناصر منظومة السكة الحديد، مشيرا إلى ضروره إحكام أعمال النظافة خلال رحلات القطارات المختلفة، سواء بزياده عدد سلات المهملات وتكثيف مرور عمال النظافه خلال الرحلة، وإجراء حملات توعية خاصة ببعض السلوكيات السلبية، وأمن الركاب في التعامل مع مرفق السكة الحديد، مثل اإلقاء القمامة بالقطارات والمحطات، والمناشده المستمرة للركاب بالبعد عن هذه السلوكيات السلبية.

واستعرض الوزير المقترحات الخاصة بإدخال القطاع الخاص إلى هذا المجال، سواء بالشراكة مع الشركة الحالية أو من خلال إسناد إدارة وتشغيل الشركة لشركة قطاع خاص، إضافة إلى مناقشة خطة التوسع المقدمة للشركة، والدخول في مناقصات تنافسية مع الشركات المماثلة في جهات وهيئات خارج وزاره النقل.

ولفت وزير النقل، إلى ضرورة أن يكون التعامل لكل طوائف التشغيل المتعاملة مع الركاب وفقا للقانون والاحترام التام للراكب، فالهدف الأساسي هو خدمة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط التام في أداء المهام الموكلة لكل فرد، وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.