حظك اليوم برج الثور الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الثور لديهم شخصية عملية، يبحثون بشكل دائم عن طرق مشروعة لكسب الأموال، كما أنّهم يتميزون بالعناد الشديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل العمل يدفعك لوضع نظام لأعمالك ومواعيدك ويساعدك على تنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس وعطارد في منزل الحب يمنحانك سحرا وسلوكا يقظا ويساعدانك على تحقيق فوائد من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.