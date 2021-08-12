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حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الخميس 12 أغسطس 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعرف عن مولود برج السرطان في الحب أنّه يكون حذرًا في البداية، وقد يعد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب ومع من حولك من الزملاء واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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